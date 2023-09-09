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Gündem
TRT Haber 09.09.2023 18:40

MSB: Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun ve şeffaftır

Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun ve şeffaftır. Buna rağmen, terör örgütlerinin saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar" açıklamasını yaptı.

MSB: Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun ve şeffaftır

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bazı iddialarla ilgili açıklama yapıldı:

"Asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgemizin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakârlıkla mücadele etmektedir.

Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir.

"Bu iftiraları atanlar, gaflet ve dalalet içindedirler"

Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar.

Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm bu hezeyanlara ve kara propaganda çabalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değerlerimiz çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir."

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Milli Savunma Bakanlığı
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