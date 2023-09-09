Türkiye, Afrika Birliği'nin G20 daimi üyeliğini memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrika Birliği'nin G20 daimi üyeliği hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde alınan kararın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak Türkiye'nin, Afrika'nın uluslararası platformlarda temsilinin geliştirilmesi ve sesinin duyulması için elinden gelen çabayı gösterdiği aktarılan açıklamada, "Başından beri en güçlü şekilde savunduğumuz Afrika Birliği’nin G20 daimi üyeliği, uluslararası ilişkilerde etkin çok taraflılığın hakim kılınması bakımından kıymetli bir adımdır." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, Afrika'nın uluslararası sistemde hak ettiği konuma gelmesi için destek vermeyi sürdüreceği vurgulandı.