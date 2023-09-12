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Kültür-Sanat
AA 12.09.2023 14:32

AKM'de sezon açılışına sayılı günler kaldı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2023-2024 sezonuna iki özel konserle giriş yapacak.

AKM'de sezon açılışına sayılı günler kaldı
[Fotograf: TRT Haber]

AKM'den yapılan açıklamaya göre 17 Eylül'de 11.30'da Tiyatro Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, "Muhayyer" konseri gerçekleştirecek.

Solist Atakan Akdaş, konserde dört hicaz eseri müzikseverler için seslendirecek. Konserde, Aziz Şükrü Özoğuz kemanıyla Murat Bağdatlı da uduyla Nuri Halil Poyraz ile Hasan Özçivi'ye ait iki saz eserini yorumlayacak.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, aynı gün 20.00'de "Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vuslatının 750. Yılı" adlı Mevlevi mukabelesi düzenleyecek.

Mehmet İhsan Özer'in sanat yönetmenliğinde gerçekleşen konseri, Nezih Çetin yönetecek.

Sezon açılış konserlerinin yanı sıra AKM'da yarın "Meragi'den Eserler ve Hicaz Faslı Konser", 14 Eylül'de "Meşk Akşamı Konseri", 15 Eylül'de "Kanun Resitali", 18 Eylül'de ise "Anadolu Ateşi" etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

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