Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de tedavi altına alındı.
Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.
Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.
İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.
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