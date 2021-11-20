Bizans’tan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul’un Fatih ilçesinde, türbeler ve hazireler restore ediliyor.

Şehrin tarihsel öğelerini içinde barındıran bu yapıların 4 tanesinde kapsamlı restorasyon çalışmaları başlarken, diğer türbe ve hazirelerde de bakım, onarım ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, İstanbul’un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet Han’ın ordusunda bulunan Sarı Nasuh türbesi, Nalıncı Mehmet Mimi Dede Türbesi, Ciğerci Baba Kabri ve Kapı Ağası Haziresi'nde devam ediyor.

“Önce temizliyor, sonra gün yüzüne çıkarıyoruz”

Fatih Belediyesi’nde Mimar olarak görev yapan ve restorasyon süreçlerini anlatan Elif Hafız Uzun:

“Restorasyon çalışmalarımız 4 türbe, hazire ve kabirde kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Şu an Sarı Nasuh türbesindeyiz. Sarı Nasuh, İstanbul’un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han’ın ordusunda bulunmuş bir kişi. Bu kapsamlı restorasyon çalışmalarına Nalıncı Mehmet Mimi Dede Türbesi‘nde, Ciğerci Baba Kabri’nde ve Kapı Ağası Haziresi’nde devam ediyoruz. Bu restorasyon çalışmalarında biz hazirelerin önce temizliklerini yapıyoruz. Yerde gömülü hazireler veya mezar taşları varsa bunları gün yüzüne çıkarılmasını ve daha sonra bunların ihyasını gerçekleştiriyoruz” diyor.

“İlçemizde bulunan tüm tarihi yadigârlara dokunmak istiyoruz”

Uzun, Sarı Nasuh türbesinde birçok mezar taşını açığa çıkardıklarını ve düzenlemeleri yaptıktan sonra montajlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Diğer türbe, hazire ve kabirlerdeki çalışmalardan bahseden Uzun:

“Nalıncı Mehmet Mimi Dede Türbesi‘nde büyük taş blokların olduğu bir cephe var. O cephemizde çimento esaslı raspaların devamı yapılıyor. Bunun dışında öndeki çeşmenin temizliği ve içeride kalemişi tezinatın raspasına devam ediyoruz. Fatih ilçesinde bulunan tüm hazinelerin rutin temizlik bakım faaliyetlerine de devam ediyoruz. Bu gibi detaylarla ilçemizde bulunan tüm tarihi yadigârlara dokunmak istiyoruz” dedi.