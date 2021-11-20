Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Efeler ilçesindeki Arkeoloji Müzesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında ele geçirilen tarihi parçaları incelemeye aldıklarını söyledi.

Son 10 ayda ele geçenlerden 8 bininin orijinal olduğunu söyleyen Tuncer, "Aydın'da tarihe eser kaçakçılarına göz açtırmıyoruz. Bu sene 8 bin parça müdürlüğümüze teslim edildi. Bu açıkçası kayda değer başarının net göstergesi." dedi.

Tuncer, Kuşadası'nda ele geçirilen çeşitli dönemlere ait 998 sikkenin analiz çalışmalarının devam ettiğini söyledi:

"Bu parçaların içinde ilk tespitimize göre envantere sergi değeri olarak katabileceğimiz eserler olduğunu düşünüyoruz. Bunun da tabii turizm açısından bir katma değer üretmek anlamında önemli olduğunu düşünüyorum."

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız da Kuşadası'nda ele geçirilen Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait sikkelerin yarısının teşhire koyulabilecek nitelikte eserler olduğunu belirtti.