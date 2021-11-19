UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden birçok yapının bulunduğu kentte yürütülen kazı çalışmalarında, şehrin giriş kapısından İmparatorlar Tapınağı ve Roma Hamamı'na kadar her yapı, aşamalar halinde gün yüzüne çıkarılıyor.

Kadınlar da titizlikle yürütülen çalışmalara destek veriyor.

"Kadınlar daha sistemli ve düzenli çalışıyor"

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia ile Lagina Antik kentlerinde kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın destekleriyle Batı Cadde'de kazı çalışması yaptıklarını belirten Söğüt, çalışanların büyük kısmının kadınlardan oluştuğunu dile getirdi.

Söğüt, yürütülen çalışmada, 6 restoratör, 5 arkeolog, 12 işçi ve 1 sanat tarihçi ekibin kadınlardan oluştuğunu, her kademede kadınlarla çalıştıklarını anlattı.

Antik kentte görev yapanların yarısından fazlasının kadın olduğuna değinen Söğüt, kadınların daha düzenli ve sistemli çalıştığını dile getirdi.

“Bu işi yaparken çok zevk alıyorum”

Ekipteki ev hanımı Şükran Kulaksız, 12 yıldır kazı çalışmasında görev yaptığını anlatarak, `Bir kadın için kazı yapmak zor ama kadının başaramayacağı bir şey yok. Bu işi yaparken çok zevk alıyorum. Toprak altından bir eseri çıkarmanın verdiği heyecanı hiçbir şeye değişemem. Severek bu işi yapıyorum” dedi.

Kazı ekibinde restorasyon teknikeri Armağan Karabulut ise tarihle içi içe bulunmanın, eserleri gün yüzüne çıkarmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.