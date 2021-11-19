Kepez ilçesinde açılacak araba müzesi Türkiye'nin otomobil ve havacılık sanayi tarihiyle ilgili bilgi verecek.

Müzede, siyaset ve sinema dünyasına izler bırakan otomobillerin de yer aldığı 70'e yakın nostaljik araç sergilenecek.

Müzede otomobillerin yanı sıra farklı ulaşım araçlarına da yer verecek. Kültür sanat merkezi olma özelliği de taşıyan müze, tarih ve otomobil sevdalılarını bir araya getirecek.

Devrim otomobilleri de yer alacak

Müzenin şantiyesini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, araçların teşhir alanlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, Antalya Araba Müzesi'nin, heyecan verici bir proje olduğunu söyleyerek:

"Hava araçlarından, tramvaya ve tarımda kullanılan araçlar da kadar farklı birçok aracımız var. Bu araçların üzerinden yakın dönemin, yakın tarihin kent ve kentlilikle ilgili kısımlarını aktarmak çok daha anlamlı. Müzemizde Devrim otomobiline de yer vereceğiz. Türkiye'nin otomobil tarihini, sevdasını, araba yapma tutkusunu, heyecanını anlattığımız güzel bir köşe de hazırlıyor."

Müzenin, 2022'nin ilk aylarında 2 bin 600 metrekarelik alanda açılması planlanıyor.