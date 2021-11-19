İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ekim'de başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Festival kapsamında 387 etkinlik gerçekleştirildiğine değindi.

Fahrettin Altun, 14 Kasım'da sona eren festivalin yoğun ilgi gördüğünü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptığını açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz.



Kültür ve Turizm Bakanlığımızca düzenlenen “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”nde birçok alanda, toplamda 387 etkinlik gerçekleştirildi.



Festival halkımızdan büyük ilgi gördü; 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı. pic.twitter.com/MU1pfEObBP