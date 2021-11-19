Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Libya heyetini kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti.
Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya heyeti ile Ankara'da bir araya geldi.
Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Fuat Oktay Libya
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