Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.