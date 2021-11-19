Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 3, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2021
Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/D6QF7aJl8i
Sıradaki Haber
Doğu Ekspresi seferleri haftada iki düzenlenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz