Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kars'ta Kars-Kağızman kara yolundaki Kırmızı Köprü ile Akçalar Köprüsü’nün açılışında konuştu.

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın vefatından derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"İpek Yolu güzergahında yer alan Kars, şehrin simgesi haline gelen Sarıkamış ve Çıldır Gölü'ndeki kış turizminin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleri ile önemli bir yere sahiptir. Doğu Ekspresi’nin de etkisiyle önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Kars, aynı zamanda ülkemizi Kafkasya’ya da bağlamakta. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Turistik Doğu Ekspresi’miz, seferlerine yeniden başlıyor. Ankara'dan Kars istikametine ilk sefer 15 Aralık’ta yapılacak. Trenimiz, Kars’tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Sadece yataklı ve yemekli vagondan oluşacak Doğu Ekspresi seferleri karşılıklı olarak haftada iki defa düzenlenecek."

Karaismailoğlu, ilk seferinden bu yana 37 bin yolcunun seyahat ettiği hattın, Ankara-Kars güzergahında dünyanın en güzel 4 tren rotası olarak gösterildiğini belirterek, bu hizmetle hem bölgenin kış turizminin canlanmasına hem de gençlerin, insanların konforlu bir seyahat etmesine ve kültürü tanımasına olanak sunacaklarını dile getirdi.

"7/24 hizmet esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Gürcistan, Ermenistan ve Nahcivan Özerk Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere açılan beş sınır kapısına ulaşım sağlayan bölgenin, Kuzey-Güney aksında Doğu Karadeniz’i Kuzey Tetek Hattı'na bağlaması bakımından da önem arz ettiğini aktaran Karaismailoğlu, "Yani sadece turizm değil, ticari bir aks açısından da kilit bir konumda. Kars’ın ulaşım ağını güçlendirecek her bir projenin değerinin farkındayız. O nedenle şehrimizin büyüyen yapısına ayak uyduran ve gelişimini destekleyen ulaşım ve iletişim yatırımlarını tek tek hayata geçirmek için 7/24 hizmet esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.