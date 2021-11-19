Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in Armuta bölgesinde cuma namazından sonra bir araya gelen kişiler, Tel Rıfat'a bağlı Kefernaya bölgesinde 16 Kasım'da 4 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılarak tecavüze uğramasını protesto etti.

Çocuk istismarının son bulması için insan hakları örgütlerine seslenen göstericiler, topraklarının terör işgalinden kurtarılması için de askeri muhaliflere çağrıda bulundu.

Gösteriye katılan Kefernayalı Mahmud Abbas, "Tüm dünyanın sesimizi duymasını istiyoruz. Terör örgütü PKK önce arazilerimizi ve evlerimizi elimizden aldı şimdi de çocuklarımıza tecavüz ediyorlar." dedi.

Abbas, insan hakları örgütlerine seslenerek, "Bu konunun üzerine gidilmesini ve suçluların yakalanmasını istiyoruz.

Tel Rıfat'taki durum

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.