YPG/PKK işgalinde bulunan Tel Rıfat’a bağlı Kefernaya bölgesinde zeytin hasadı yapan bir ailenin küçük kızı teröristlerce 2 gün önce kaçırıldı.

Çocuk, bölge sakinlerince, Azez’e 11 kilometre uzaklıkta örgüt işgalindeki Deyr Cemal bölgesinde yol kenarına atılmış halde bulundu.

Bölge halkı, çocuğu tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırdı.

Bu arada, çocuğun Kefernaya bölgesinde yaşayan akrabalarından biri, olayla ilgili olduğu iddia edilen bir örgüt elemanını bıçakla yaraladı.

Terör örgütü basına izin vermedi

Küçük kızın kaçırıldıktan sonra tecavüze uğradığının tespit edilmesinin ardından bölge halkı, protesto gösterisi düzenledi.

Terör örgütü YPG/PKK, tepkilerin medyada yansımaması için basın mensuplarının çekim yapmalarına izin vermedi.

İstismara uğrayan küçük çocuğun sağlık durumuna ilişkin doktorlardan ya da ailesinden henüz açıklama yapılmadı.

BM: YPG/PKK çocukları savaştırmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler'in (BM), Temmuz 2018-Haziran 2020'de Suriye'de çocuklara yönelik ihlallerin belgelendiği raporuna göre, çocukları savaşçı, okulları mühimmat deposu yaptığı daha önce de belgelenen terör örgütü YPG/PKK, söz konusu ihlallerine devam etti. Suriye'de çocuklar geçen 2 yılda da silahlı gruplarca kullanıldı ve savaştırıldı.

4 bin 700'den fazla ihlal gerçekleşti

Suriye'de söz konusu dönemde 400'den fazla çocuk örgüt tarafından savaşçı olarak kullanıldı, silahlı gruplar çocuklara karşı kaçırma, tecavüz, savaştırma gibi 4 bin 700'den fazla ihlal gerçekleştirdi.