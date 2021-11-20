Tarihi mekana girmek isteyen vatandaşlar kapı önünde uzun kuyruk oluşturdu. Beyoğlu’nun sembol mekanlarından Alkazar Sineması, geçtiğimiz günlerde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı.

Hope Alkazar adıyla açılan tarihi mekana, Refik Anadol’un dijital sergisini gezmek ve fotoğraf çekilmek için gelen vatandaşlar kapı önünde uzun kuyruk oluşturdu.

“Uzun süre sonra tekrar açılması bizi ayrıca mutlu etti”

Sergiyi gezmek için gelen Sinan Altun, “Refik Anadol’un daha önceki sergisini kaçırmıştık. Bu sergiyi kaçırmamak için geldik. Bu mekanın uzun süre sonra tekrar açılması bizi ayrıca mutlu etti” dedi.