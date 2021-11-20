AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, İngiliz Milli Arşivi'nde araştırma yaparken Atatürk’ün Le Temps gazetesine verdiği hiç bilinmeyen bir röportajına rastladı.

Büyük İzmir yangını ile ilgili araştırma yaparken İzmir Limanı'nda demirleyen İngiliz savaş gemisi Curacoa'nın seyir defterine ulaşan Özşavlı, burada Atatürk ile yapılan röportajı bulduğunu anlattı.

Röportajın, daha önce hiç yayımlanmamış olması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği mesajlar açısından kıymetli evraklar içerisinde.

Özşavlı, Fransız Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizon, 12 Şubat 1923'te Atatürk ile yüz yüze röportaj yaptığını söyledi:

"Gentizon'un Atatürk ile yaptığı röportajı Curacoa adlı İngiliz savaş gemisinin kaptanına rapor etmiş. Kaptan bu bilgiyi alıp seyir defterine işlemiş. Ben de bu röportaj acaba Le Temps gazetesinde yayımlanmış mı diye baktım. Dönemin Le Temps gazetesini buldum. Orada hiçbir şekilde çıkmamış. Atatürk Araştırma Merkezi'ne sordum, kendim araştırdım, Mustafa Kemal'in bu röportajı kesinlikle hiçbir yerde bilinmiyor. Dolayısıyla bu röportajın ilk kez ortaya çıktığı ve daha önce yayımlanmamış olduğunu tespit ettim"

“Yeni Türkiye’nin tek hedefi tam bağımsızlık”

1,5 sayfalık röportajda üç kez "Yeni Türkiye" ifadesi var.

Özşavlı röportajda Atatürk’ün 'Kapitülasyonları hiçbir koşul altında kabul etmeyeceğiz, bağımsızlığımız için savaştığımız 4 yıl boyunca her zaman bunu gösterdik' sözlerinin yer aldığını söyledi:

“Fransızların bu konuda diğer herkesten daha uzlaşmaz olması beni şaşırttı. Şahsımın ve ülkemin Fransa'ya karşı hissettiği duygular dostanedir. Fransız hükümeti, bağımsızlığımızı tehlike altına sokacak koşulları kabul etmemiz konusunda ısrarcı olursa biz bu ısrarın dostane olduğunu kabul edemeyiz. Yeni Türkiye, diğer milletler gibi yaşamak istiyor. Biz yeni Türkiye'nin, ikinci bir Çin veya koloni addedilmesine karşıyız. Biz köle olmayacağız. Eylemlerimizi harekete geçiren tek şey, tam bağımsızlığa olan talebimizdir ve Fransız halkı, tutumumuzun başka bir motivasyondan kaynaklandığını düşünmemelidir. Fransa ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz çünkü iki ülkenin birçok müşterek çıkarı var. Bunlar karşılıklı ilişkiye dönüşürse bu, en yararlısı olacaktır. Eğer olmazsa sonsuz güçlükler var olacaktır.”

Röportajda, özellikle Mustafa Kemal Atatürk, 98 yıl önce yeni Türkiye'ye ve tam bağımsızlığa vurgu yapıyor.