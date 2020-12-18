Salgınla birlikte hayatımızda pek çok şey zorunlu olarak değişti. Gezi alışkanlıklarımız da bunlardan biri… COVID-19 tedbirleri kapsamında evde daha fazla vakit geçirmenin önemli olduğu günlerde, müze ve ören yeri gezileri de sanala ortama taşındı. Öyle ki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri sanal ortamda hiç olmadığı kadar ilgi gördü. Sanal ortamda 25 Mart’tan bu yana 11 milyon 400 bin ziyaret gerçekleşti.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu /TRT Haber]

Her yıl dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri, bu yıl pandemi sebebiyle 19 Mart’ta kapılarını 74 gün süreyle kapattı. Bu süreçte halkın kültürel miraslardan mahrum kalmaması için ise teknolojiden faydalanıldı. Müze ve ören yerlerinin üç boyutlu olarak internet üzerinden gezilebilmesi için çalışmalar yapıldı.

Türkiye’deki birbirinden özel müzeler ve ören yerleri 25 Mart’tan bu yana misafirlerini sanal ortamda da ağırlıyor. Ücretsiz olarak yapılan bu gezilere www.sanalmuze.gov.tr adresinden ulaşılıyor.

En fazla Göbeklitepe ziyaret edildi

Yediden yetmişe büyük ilgi gören sanal müzeler, açıldığı günden 15 Aralık’a kadar 11 milyon 400 bin kez ziyaret edildi. En fazla ziyaret edilen yer, Göbeklitepe Ören Yeri oldu. “Tarihin Sıfır Noktası” olarak nitelendirilen ve 2018’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Göbeklitepe, dijital ortamda 3 milyon 383 bin 985 kez ziyaret edildi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı yıllarında çalışmalarını yürüttüğü “Birinci Meclis Binası” da en fazla ziyaret edilen yerler arasında. Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin sanal ortamdaki ziyaretçi sayısı 1 milyon 869 bin 319. Üçüncü sırada Efes Ören Yeri var. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Efes, 1 milyon 350 bin 742 kez ziyaret edildi. Bunları 1 milyon 147 bin kez ziyaret edilen Troya Müzesi ve 1 milyon 31 bin 447 kez gezilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi izledi.

33 müze ve ören yerine sanal ziyaret

Türkiye’nin birbirinden özel 33 müze ve ören yeri halen internet üzerinden rahatça gezilebiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan ve sanal ortamda gezilebilecek diğer müze ve ören yerleri şöyle sıralanıyor:

Cumhuriyet Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Antalya Müzesi, Çorum Müzesi, Boğazköy Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Adana Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, İzmir Efes Müzesi, Van Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Adıyaman Nemrut Ören Yeri, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Havalimanı Müzesi, Uşak Müzesi, İzmir Atatürk Evi Müzesi, Nevşehir Göreme Ören Yeri, Hattuşa Ören Yeri, Denizli Hierapolis Ören Yeri, Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri, Mersin Müzesi, Çanakkale Assos Ören Yeri, Denizli Laodikeia Ören Yeri ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesindeki Milli Mücadele: Hakimiyet Milletindir Sergisi.