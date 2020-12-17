Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, Kültür Sanata Katkı Ödülü'nü Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na (TRT) verdi.

Ödülü, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren aldı.

'Sektöre büyük katkı sağlama amacındayız'

İbrahim Eren, Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak kültür ve sanata katkı konusunda özellikle son yıllarda birçok yeni projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eren, TRT'nin sektöre verdiği desteğe de dikkat çekerek, "TRT, televizyon filmleri, 12 Punto Senaryo Günleri, TRT 2'nin açılmasıyla bu alanda verdiğimiz destek ile sektöre büyük katkı sağlamak amacındayız. Türsak gibi 29 yıldır bu alana hizmet vermiş kurumdan bu ödülü almaktan memnuniyet duymaktayım" dedi.

Festival kapsamında "Uluslararası Randevu Ödülü" yapımcı Timur Savcı'ya, "Sinemaya Katkı Ödülü" de Kadir Beycioğlu'na takdim edildi.

Festivaldeki 30 film ve diğer etkinlikler çevrim içi izlenebilecek

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen festival, koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştiriliyor.

Festivaldeki tüm film ve etkinlikler Zoom ve "TÜRSAK Vakfı YouTube kanalı" üzerinden 3 Aralık'a kadar ücretsiz izlenebilecek.

Gösterimler sabah 11.30 ile akşam 21.00 arasında olacak. 20 kısa 10 uzun metraj toplam 30 film gösterilecek.