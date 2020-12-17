Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'deki antik kentte Grotesk figürü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Roma Dönemine ait olduğu tahmin edilen Grotesk figürü bulundu.
Düzce'de MÖ 3'üncü yüzyıla uzanan tarihiyle büyük bir öneme sahip olan Konuralp bölgesindeki Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.
Yılın 12 ayı kazı çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bölgede, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen Grotesk pişmiş toprak figürü bulundu.
Eski Roma yapılarında, insan, hayvan ve çiçek figürlerinin gülünç bir biçimde birleşmeleri biçimindeki abartılı süsleme tarzında bulunan figür, arkeologlar tarafından incelenmesinin ardından Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Roma Dönemi
Son Haberler
- 13:40
- 13:38
- 13:34
- 13:32
- 13:24
Sıradaki Haber
Türk süsleme sanatı minyatür UNESCO'nun listesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz