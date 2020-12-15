İstanbul’da Haydarpaşa Garı’nda 2018 Mayıs ayında başlatılan arkeolojik kazılarda Kadıköy’ün tarihine ışık tutacak çok önemli bulgular elde edildi.

Kadıköy’ün (Khalkedon) kuzeybatı limanı olduğu tahmin edilen 350 dönümlük arazideki kazı çalışmaları birbirinden ilginç yapıları gün yüzüne çıkardı.

Son olarak peronların altından çıkan mermer tabanlı, geniş bir alana yayılan mimari yapı tespit edildi. İçinde toplu mezar buluntusunun da çıktığı yapı şimdilik gizemini koruyor.

Burada 38 toplu mezardan 38 iskelet açığa çıkarıldı. Bir mezar odası çevresindeki mezarlar merak uyandırdı.

Eskiden körler ülkesi olarak da anılan İstanbul Kadıköy’deki Haydarpaşa Garı kazılarında gizemli bir yapı tespit edildi. İçinde mezarların olduğu tabanı mermer yapıyı @trthaber görüntüledi. pic.twitter.com/lowB0DyLXj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 15, 2020

TRT Haber canlı yayınında yeni keşfi anlatan Arkeolog Mehmet Ali Polat, yapıda farklı dönemlere ait izler bulduklarına dikkat çekti:

“Burası antik Kadıköy’ün kuzeybatı limanının olduğu yer. Antik limanının kuzeyindeki yapılar var burada. Antik dönemde bahsedilen bir saray kalıntısı var. Aynı zamanda zemini mermer döşeli bir yapı kalıntısı var. Burada 38 toplu mezardan 38 iskelet açığa çıkardık. Yapı Geç Roma 4 ve 6. yüzyıla ait görünüyor. Ama farklı dönemlerde de defin yapılmış. En son bin yıl yani Orta Bizans dönemine ait toplu mezar var ki onun kazısına henüz başlamadık.”

Antik kalorifer sistemi

Limanın arkasındaki saray kompleksi olduğu düşünülen bölgede ise antik kalorifer sistemi benzeri bir yapıya ait izler bulduklarını anlatan Polat, “Saray kompleksinde yine farklı dönemlere ait eklenmiş yapılar var. Bu yapının ısıtma sisteminin bir parçasını bulduk. Üstü kapalı altı sıcak suyla ısıtma sisteminin kalıntıları var. Mermer kaplı bir havuz tespit ettik. Yoğun mermer kullanımı büyük ve önemli bir yapının girişinde olduğumuzu gösteriyor” dedi.