Ayasofya Camii’nde bulunan 7,5 metre çapındaki hat levhalar, Washington Anıtı'ndaki mermer Osmanlı kitabesi, Hırka-i Şerif Camii'ndeki nur ayeti kubbe yazısı...

Türk hat sanatının simge eserleri, hologram teknolojisiyle bu kez dijital sergide yer aldı. Eserleri sınırları aşmış “Kazasker Mustafa İzzet Efendi” anısına hazırlanan sergi, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlendi.

19. yüzyılda yaptığı hat eserleriyle Ayasofya’yı süsleyen Mustafa İzzet Efendi’nin dünya çapındaki eserleri İstanbullularla buluşuyor.

Sergide hat eserlerinin yanı sıra, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait "nat-ı şerif" adı verilen şiirler de bulunuyor. Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde açılan sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

Hat eserleri dijital sergisinde 60'a yakın eser var

İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Mesut Onat, sergide 60'a yakın eser bulunduğunu söyledi.

"Harita map teknolojisinin, hologram teknolojisinin kullanıldığı, dijital alanların maksimum düzeyde kullanıldığı bir sergiyi sanatseverlerle buluşturmuş olacağız."