Dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen ve "yer altındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, ziyaretçilerine dört mevsim eşsiz güzellikler sunuyor. Mağara üzerindeki tarihi kale de, yabancı turistlerin son yıllarda uğrak mekanları arasında.

Ziyaretçilerini ilk olarak içinden geçen deresiyle karşılayan mağara, girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılıyor. Mağaranın sol kolunda 150, sağ kolunda ise 400 metrelik yürüyüş yolu bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Çatlaklar sayesinde dış ortamla rahat hava akışı bulunan, yer altında olmasına rağmen vadide yüründüğü hissini veren mağaradan geçen derenin derinliği mevsimsel olarak değişiyor.

182 bin 511 kişi ziyaret etti

Yağışlı mevsimlerde 1,5 metreye yükselen mağaradaki suyun derinliği, yaz aylarında 25 santimetreye kadar düşüyor.

Çal Mağarası, doğal güzelliklerinin yanı sıra üzerinde bulunan kalesindeki çay evi, otantik kafe ve yöresel lezzetleriyle de ilgi görmeye devam ediyor.

Bu sezon COVID-19 pandemi tedbirleri altında ziyarete açık tutulan mağara, yılın 11 ayında 182 bin 511 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

"Çok daha cazip hale gelecek"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mağarayı daha cazip hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Zorluoğlu, çalışmalar kapsamında mağara içindeki ahşap yürüyüş yolunun paslanmaz çelik olarak yenilendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra mağara içi acil durum planına göre kamera sistemi, aydınlatma sistemleri, alarm sistemleri, acil durum çıkış noktaları düzenlenmiştir. Şimdi de ziyaretçilerimize hizmet verecek bilet ve ürün satış alanı, kafe ve seyir terasının yapım çalışmaları sürüyor. Kısa sürede tamamlayacağımız çalışmalarımızla Çal Mağarası her açıdan çok daha cazip hale gelecektir."