Müzikle, 6 yaşında gittiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bir konserinde tanıştı Ziya Devletşah. Keman eğitimine başlaması o konser sayesinde oldu. Ardından Amerika'ya gitti, kariyerini enstrüman üretimi ve tamiri üzerine geliştirdi.

"Keman eğitimine başladım aynı zamanda keman onarım atölyesine girdim. New York'ta Amerika'nın en büyük şirketinde keman atölyesi kurdum. 3 yıl çalıştıktan sonra kendi atölyeme geçtim."

Luthier Ziya Devletşah yurt dışında bir çok atölye kurdu. Yıllar sonra Türkiye'ye döndü. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın atölyesinin başına geçti. Artık orkestranın birbirinden değerli enstrümanları onun yetenekli parmaklarına emanet.

Atatürk'ün talimatıyla yurt dışından alınan enstrümanlar restore ediliyor

Ziya Devletşah, atölyelerinde yüzyıllara meydan okumuş birbirinden değerli enstrümanlarla çalışma imkanı buldu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası atölyesinde restore ettiği ilk enstrümanlar kurumun da tarihini yansıtıyor.

"İlk enstrüman olarak Miramont 1870 yapımı. Onun üst tablosunu çıkardım. İkinci enstrüman olarak da Pol Bai 1890. Enstrümanın üst tablasını çıkardım. Onların üzerinde çalışıyorum. Bu orkestranın en iyi elemanları bu kemanlar ile çalacaklar."

Onarımı yapılan keman, viyola, viyolonsel ve kontrbaslar 1800'lü yıllarda üretildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün talimatı ile Osman Zeki Üngör tarafından Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası için yurt dışından özel olarak getirildi.

"Bu enstrümanlar Zeki Üngör tarafından Avrupa'ya gidip belirli bütçe ile alınmış enstrümanlar. Bunların bizim için çok önemli bir tarihi değeri var."

Tarih notalarla canlanacak

Restorasyonu tamamlanan enstrümanlar Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın sanatçılarına emanet edilecek. Böylece orkestranın tarihi, notalar eşliğinde konser salonlarında yankılanmaya devam edecek.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Volkan Makar