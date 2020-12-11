Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de Roma dönemine ait sütun parçaları ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de bir evde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları bulundu.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, Kandıra ilçesindeki bir evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 sütün parçası ve 1 dedektör ele geçirildi.
Y.O. hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Roma Dönemi Tarihi Eser
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