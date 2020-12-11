Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, Kandıra ilçesindeki bir evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 sütün parçası ve 1 dedektör ele geçirildi.

Y.O. hakkında soruşturma başlatıldı.