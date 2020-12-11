Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Ordu'da, salgının yayılım hızını azaltmak için yoğun çaba sarf ediliyor.

Vali Tuncay Sonel'in koordinesinde kentte vaka sayısını azaltmak ve yayılımının önlenmesi amacıyla alınan ilave tedbirler uygulanıyor.

Denetimlerin sürdüğü kentteki 19 ilçede, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince yapılan anonslarla vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

Altınordu ilçesinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu trafiğe kapalı Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddelerinde giriş-çıkış noktalarına bariyer konuldu.

Sigara içme yasağının uygulandığı bu caddelerde, bugün itibarıyla giriş kontrollü ve HES kodu uygulaması ile yapılacak.

Altınordu Belediyesi ekipleri de şehrin farklı noktalarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, karantinada tutulan konutları dezenfekte edip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyen ve gıda paketi gönderdiklerini söyledi.