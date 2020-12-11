Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik'te bir şüphelinin temin ettiği tarihi eserleri satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlı K.G'nin aracını ilçe girişinde durduran ekipler, aramada bir çocuk lahidi ve kapağı ile üzerinde figürler bulunan 5 lahit kapağı buldu.

[Fotoğraf: AA]

Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla K.G. gözaltına alındı. Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da izinsiz kazı yaptığı belirlenen S.Ç. ve K.Y. ekiplerce suçüstü yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de 116 parça sikke ve takı ele geçirildi

İzmir'in Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen 116 parça sikke ve takı ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Belirlenen adreslere düzenlenen 4 ayrı operasyonda, Helenistik ve Roma dönemine ait 116 parça sikke, yüzük ve takıya el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.