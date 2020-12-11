Bursa'da kısıtlamaya rağmen düğün yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Ekipler, düğün salonuna baskın düzenledi.

Bahaneler yine "'Düğünlerin iptal olduğunu bilmiyorduk" oldu. 25 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 78 bin 750 lira ceza kesildi.

Gözyaşlarını tutamayan gelini ise arkadaşları teselli etti.

