Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 16:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'daki kaçak düğüne polis baskını
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da kısıtlamaya rağmen düzenlenen düğün törenini polis bastı. 25 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 78 bin 750 lira ceza kesildi. Gelin gözyaşlarını tutamadı.
Bursa'da kısıtlamaya rağmen düğün yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Ekipler, düğün salonuna baskın düzenledi.
Bahaneler yine "'Düğünlerin iptal olduğunu bilmiyorduk" oldu. 25 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 78 bin 750 lira ceza kesildi.
Gözyaşlarını tutamayan gelini ise arkadaşları teselli etti.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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