Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başlıyor. Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Mesai saatinin de bitmesine yakın bir süre kala vatandaşlar araçlarıyla yollara koyuldu. İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 67 seviyelerinde.

[Fotoğraf: İHA]

Trafik yoğunluğu nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulaması adeta kırmızıya büründü. E-5 karayolu ve TEM Otoyolu’nda oluşan kilometrelerce kuyruk havadan drone ile görüntülendi.

Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsünde yoğunluk arttı.

Yenibosna, Şirinevler, Zeytinburnu hattında Edirne yönüne doğru yoğunluğun arttığı gözlemlendi.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde yoğunluğun arttığı haritada gözüküyor.

Ülke genelinde uygulanacak iki günlük kısıtlama öncesi İstanbul trafiği yoğunlaşıyor. İş çıkış saatinin de etkisiyle İstanbul'da şu an trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyelerinde. https://t.co/TO3Gljj5BG pic.twitter.com/e8jubA5pBb