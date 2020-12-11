Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 15:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köy çeşmesinde kullanılan tarihi eseri jandarma fark etti
Adıyaman’da Ağcin köyünün çeşmesinde kullanılan Roma dönemine ait kabartmayı, jandarma ekipleri fark etti. Tarihi eser, çeşmeden sökülerek Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yıllardır köyün çeşmesinde, içinden boru geçirilerek kullanılan Roma dönemine ait tarihi eser, jandarma tarafından fark edildi.
Ekipler, kabartmayı yerinden sökerek Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.
10 yıldır müze bahçesinde sergilenen kireçtaşından yapılan kabartmada, üçgen içinde kanatlarını açmış kartal betimi, gövdesi cepheden, başı profilden verilmiş şekilde yer alıyor. Alt kısmında ise profilden verilmiş atın üzerinde asker figürü bulunuyor.
Etiketler: Tarihi Eser
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