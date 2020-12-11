Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran B.B, daha önce birlikte olduğu F. Ü'den dünyaya gelen ve şu an 1,5 yaşında olan çocuğuna iyi bakılmadığı, alkol içirildiği, eline sigara verildiği, sağlıksız ortamlarda bulundurulduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameye göre; anne F.Ü, bebeğini kuzeni Merve A'ya bıraktı. Merve A. da kuzenini arayarak bebeği de yanına alıp arkadaşlarıyla buluşacağını haber verdi.

Fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaştı

Arkadaşlarıyla buluşmak amacıyla gittiği restoranda alkol alan Merve A, alkol bardağını bebeğin ağzına getirerek fotoğraf çekti ve bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Merve A, amacının sadece mizah yapmak olduğunu belirterek kendini savundu, kesinlikle bebeğe alkol içirmediğini, pişman olduğunu söyledi.

2 yıla kadar hapsi istendi

Merve A'nın, "kötü muamele" ve "sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Anneye takipsizlik kararı

Öte yandan mağdur bebeğin annesi F.Ü. hakkında ise "kasten çocuğunu yaralama" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.