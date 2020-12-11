Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da rüzgarın, yarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bu nedenle, meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi, toz fırtınası ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji
Son Haberler
- 16:57
- 16:52
- 16:55
- 16:34
- 16:38
Sıradaki Haber
Köy çeşmesinde kullanılan tarihi eseri jandarma fark etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz