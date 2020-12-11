Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da zehir tacirlerine düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9’u tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
6 ilçede opersayon yürütüldü
Söz konusu soruşturma kapsamında geçen hafta Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Büyükçekmece ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen 4 operasyonda, 2’si yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.
Adresler ve araçlar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanırken 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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