Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

6 ilçede opersayon yürütüldü

Söz konusu soruşturma kapsamında geçen hafta Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Büyükçekmece ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen 4 operasyonda, 2’si yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Adresler ve araçlar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanırken 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.