Marmara'da avlanan balıkçıların ağlarına takılan ve tezgahlarda kilosu 50 - 60 liraya alıcı bulan çinekop, vatandaşın en çok tercih ettiği balık türleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Sezonun palamutla başladığını ve şimdi balıkçıların ağlarına çinekop takıldığını söyleyen Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Balıkçılarımız bu aralar daha çok çinekop bununda yanında sarıkanat ve hamsi avlıyor. Vatandaşlarımız tarafından en çok tercih edilen balık bu günlerde çinekop oluyor. Tezgahlarda herkesin cebine uygun fiyatlarda balık bulunuyor. Herkesin afiyetle yiyeceği taze balıklar tezgahlarda mevcut." dedi.