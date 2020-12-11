Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay koordinesinde, son bir yılda yapılan geniş çaplı operasyonlarla, kentte uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına göz açtırılmadı.

İl genelinde son bir yılda gerçekleştirilen operasyonlarda, 31 kilo esrar, 27 kilo uyarıcı madde ve 84 uyuşturucu hap ele geçirildi Sattıkları ve kullandıkları iddiasıyla 414 şüpheli ise gözaltına alındı.

İHA ve drone desteği

Mahalle ve caddeleri ablukaya alan ve kapama noktaları oluşturan ekiplere destek olarak İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne ait drone ve dedektör köpekler de kullanıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kent genelinde özellikle gençlerin yoğun bulunduğu yerlerde uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

