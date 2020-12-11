Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda "drone" ile denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi. Kurallara uymayan sürücülere, ceza yazıldı.

Denetimlerin düzenli süreceği bilgisi paylaşıldı.