Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapanlar 'drone'dan kaçamadı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de trafik ekipleri "drone" destekli denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda "drone" ile denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi. Kurallara uymayan sürücülere, ceza yazıldı.
Denetimlerin düzenli süreceği bilgisi paylaşıldı.
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