Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 18:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çer çöp sanat eserine dönüştürülüyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'da sanatsever doktor çer çöpü sanat eserine dönüştürüyor. Nöroloji Uzmanı Özşimşek, kıyıya vuran tahta parçalarından heykeller yapıyor. Birçok farklı hayvan ve insan figürüyle eşsiz eserler ortaya çıkarıyor.
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Ahmet Özşimşek, nehirlerden, deniz kenarından kıyıya vuran tahta parçalarını topluyor. Bu yalosları birer sanat eseri haline getiriyor.
Denizin ya da nehirlerin yıpratarak işlediği tahta parçaları onun elinde birer sanat eserine dönüşüyor.
Özşimşek'in yaptığı eserler, 7'si uluslararası olmak üzere toplam 11 sergide sanatseverlerle buluştu.
Ahmet Özşimşek sanatını şu sözlerle ifade etti:
"Bu eserlerin yapımı bazen günlerce sürüyor. En önemli noktaysa dışarıdan başka bir obje kullanılmıyor her şey doğal, doğadan geldiği gibi"
Etiketler: Türk El Sanatları
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