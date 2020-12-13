Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Ahmet Özşimşek, nehirlerden, deniz kenarından kıyıya vuran tahta parçalarını topluyor. Bu yalosları birer sanat eseri haline getiriyor.

Denizin ya da nehirlerin yıpratarak işlediği tahta parçaları onun elinde birer sanat eserine dönüşüyor.

Özşimşek'in yaptığı eserler, 7'si uluslararası olmak üzere toplam 11 sergide sanatseverlerle buluştu.

Ahmet Özşimşek sanatını şu sözlerle ifade etti:

"Bu eserlerin yapımı bazen günlerce sürüyor. En önemli noktaysa dışarıdan başka bir obje kullanılmıyor her şey doğal, doğadan geldiği gibi"