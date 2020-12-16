Minyatür sanatı, Fransa'nın başkenti Paris'te çevrim içi düzenlenen toplantıda oy birliğiyle UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı.

"Minyatür büyük bir tarihi ve kültürel değere sahip"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ersoy, nakkaşların artık bir dünya mirasını icra edeceklerini söyleyerek, "Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel birikimi ulusal ve uluslararası düzeyde korumaya, yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu sanatın sadece Türkiye'de değil, kültür coğrafyasında da büyük bir tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu anlattı.

Listeye kayıtlı kültürel unsur sayısı 19'a çıktı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 19'a ulaştığı açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Köklü tarihimizden getirdiğimiz zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.