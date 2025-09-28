Çok Bulutlu 24.6ºC Ankara
Kültür-Sanat
TRT Haber 28.09.2025 13:27

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bâkiler yaşamını yitirdi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bâkiler 89 yaşında hayatını kaybetti.

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bâkiler yaşamını yitirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, şair ve yazar olarak tanınan Yavuz Bülent Bâkiler'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden, düşünce dünyamızın mümtaz isimlerinden Yavuz Bülent Bâkiler’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Şiirleri, yazıları ve fikirleriyle sadece edebiyat dünyasında değil, aynı zamanda milletimizin kültür ve düşünce hayatında da derin izler bırakan Bâkiler, Türk dünyasının hafızasında daima yaşayacaktır.

Ülkemize kattığı değerleri saygıyla hatırlayacağımız merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

