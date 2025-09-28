TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı konser verdi

Armoni Mızıkası Komutanlığı, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali etkinliklerine devam edildi.
Etkinlikler kapsamında bugün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası Komutanlığınca, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verildi.
Şef Bando Albay Levent Türkel yönetimindeki orkestraya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Sanatçısı Canan Çal, Bando Astsubay Üstçavuş Harun Çelik, Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Solisti Gökçe Nur Semerci eşlik etti.
Çeşitli halk müziği eserlerinin seslendirildiği konserde, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu dansçıları da çeşitli koreografiler sundu.