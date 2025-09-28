Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 28.09.2025 12:05

Roma Dönemi'ne ait 1700 yıllık sikkeler ana yurduna döndü

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 83 Roma dönemi sikkesi, uzun süren titiz bir çalışmanın ardından ana yurduna döndü.

Roma Dönemi'ne ait 1700 yıllık sikkeler ana yurduna döndü

Türkiye’nin kaçak yollarla yurt dışına kaçırılan eserleri birer birer doğdukları topraklara geri dönüyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 yılında ele geçirilen ve Roma İmparatorluğu Dönemi’ne ait olduğu belirlenen 83 bronz sikke, uzun süren titiz bir çalışmanın ardından Türkiye’ye iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın, Ankara Cumhuriyet Müzesi’nde, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'dan teslim aldığı eserler, Roma’nın Anadolu’daki izlerini ve bu coğrafyanın tarihsel önemini güçlü biçimde yansıtıyor.

Roma Dönemi'ne ait 1700 yıllık sikkeler ana yurduna döndü

İmparator Maximianus, I. Constantinus, II. Constantinus ve Arcadius dönemlerine ait olan eserler İstanbul, Kyzikos, Nikomedia, Antiochia ve Herakleia darphanelerinde basılmış örnekler arasında yer alıyor. Bu merkezler, Roma İmparatorluğu’nun askeri, ticari ve siyasi hayatında kritik bir rol oynuyordu.

Bu iade sürecinin başarıyla sonuçlanmasında katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) arasındaki iş birliği, uluslararası kültürel mirası koruma çalışmalarında da örnek teşkil etti.

Roma Dönemi'ne ait 1700 yıllık sikkeler ana yurduna döndü

"Türkiye mirasının peşini bırakmıyor"

Bu tarihi buluşma, yalnızca bir iade süreci değil; Türkiye’nin kültürel mirasına sahip çıkma konusundaki kararlılığının ve uluslararası saygınlığının somut göstergesi oldu. Türkiye, son yıllarda yürüttüğü kararlı mücadeleyle yüzlerce eseri ait olduğu topraklara kavuşturdu. Bu son gelişmeyle birlikte, “Türkiye’nin tarihî mirasına sahip çıkıyoruz, eserler birer birer yuvasına dönüyor.” mesajı da tüm dünyaya bir kez daha verilmiş oldu. Artık uluslararası alanda da kabul gören bir gerçek var: Eğer bir eser Anadolu kökenliyse, Türkiye onun peşini asla bırakmıyor; er ya da geç ait olduğu topraklara dönüyor.”

Roma Dönemi'ne ait 1700 yıllık sikkeler ana yurduna döndü

2002 yılından bugüne kadar 13 binden fazla eser iade edildi

Son yıllarda, Türkiye yalnızca eser iade süreçlerinde değil, kültürel mirasına sahip çıkma iradesinde de bir dönüm noktasına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yürütülen titiz iz sürme çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve diplomatik girişimler sayesinde, yurt dışına kaçırılmış eserlerin geri dönüşü adeta bir ulusal öncelik haline geldi. Bu kararlılığın sembolü olarak, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve kurum ekipleri, dünyanın çeşitli köşelerinden Anadolu kökenli eserleri büyük bir özveriyle Türkiye’ye kazandırdı; 2002 yılından bugüne kadar 13 binden fazla eser iade edildi, sadece 2018–2025 arasında yaklaşık 8 bin 967 tarihi eser Türkiye’ye döndü.

ETİKETLER
Roma Dönemi Kaçakçılık Tarihi Eser Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sıradaki Haber
TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı konser verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bâkiler yaşamını yitirdi
13:30
Savunmada gelişen yetenekler sağlığa da iyi gelecek
13:09
Bakanlıktan özel kreş ve gündüz bakımevleri desteklerine ilişkin açıklama
13:28
Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
12:57
Gazze'de can kaybı 66 bini aştı
12:21
Zelenski, Rusya'nın hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını duyurdu
Atıkları dönüştüren huzurevi sakini bahçeyi sanat galerisine çevirdi
Atıkları dönüştüren huzurevi sakini bahçeyi sanat galerisine çevirdi
FOTO FOKUS
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ