Safranbolu'nun tarihi konak görünümlü itfaiye binası hizmete girdi

Karabük Safranbolu UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunuyor. Safranbolu'da ilçenin tarihi dokusuna uygun inşa edilen itfaiye binası hizmete girdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, belediye tarafından yapılan tarihi konak görünümündeki itfaiye binası hizmete girdi.

Karabük Valisi Kemal Çeber, itfaiye binasının bölgeye hayırlı olmasını diledi ve Karabük'ün yangın anlamında hassas bir il olduğunu söyleyerek, "Safranbolu özelinde, ilçenin civarı ve kendi özellikleri burayı yangına karşı hassas hale getiriyor. Bizim güçlü bir itfaiye teşkilatımız, eğitimli ve nitelikli bir itfaiye personelimiz şart. Hükümetimiz, devletimiz biz ne götürürsek imkanları dahilinde hiç 'yok' demiyor. Karabük'te ve Safranbolu'da çok faaliyet yapılıyor. Son 16 yıldır Türkiye''deki bütün iller kıyaslandığında Karabük kamu yatırımlarından en yüksek pay alan ilk 5 ilden birisi" dedi.

"Güçlü itfaiye önemli"

2018'de yıldırım düşmesi sonucu birkaç yangın meydana geldiğini anlatan Çeber, şöyle konuştu:

"Güçlü itfaiye önemli. Safranbolu'da yangın olduğu zaman Karabük'ün desteği olmadan ya da burada bir köyde yangın olduğu zaman, Safranbolu Belediyesinin desteği olmadan işin altından kalkmak zor oluyor. Şehrimizin özellikleri gereği burası ahşap yoğun yapılaşma ve tarihi mirasın bazen bizi zorladığı türde yapılaşmamız var. İtfaiyemizin tüm çalışanları bu anlamda bu tip mimariye uygun yangınla mücadele anlamında da kendilerini geliştiriyorlar."

İngiltere'de bir süre yaşadığını orada gönüllü itfaiyeciliğin yaygın olduğunu vurgulayan Çeber, şunları söyledi:

"Safranbolu gibi böyle bir kentte yaşayınca bizim sivil toplum örgütlerimizi ve vatandaşlarımızı bu yönde yönlendirmenin doğru olacağına inanıyorum. Gönüllü itfaiyecilik kavramının en faydalı olabileceği illerden ve ilçelerden birisi diye düşünüyorum."

"İtfaiye başka ilçelere hizmet verme kapasitesine de sahip"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer de, kaymakamlık ve belediye personeli olarak bir ekip halinde çalıştıklarını belirtti.

İtfaiye binasının 2 milyon lirayla yapıldığını anlatan Ürkmezer, "İtfaiyemiz sadece Safranbolu sınırları içerisinde değil çoğu zaman Safranbolu köyleri ve elbette başka ilçelere kadar hizmet verme kapasitesine sahip" dedi.

"Safranbolu evi" görünümünde yapılan yeni itfaiye binasında acil yönetim merkezi odası, toplantı salonu, garajlar, araç bakım garajı, su deposu, enerji merkezi odası, spor salonu, engelli tuvaleti yer alıyor.

Kaynak: AA