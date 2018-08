Safranbolu'nun tarihi dokusuna uygun itfaiye binası

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük Safranbolu'da yapımı devam eden itfaiye binası, ilçenin tarihi dokusuna uygun olarak inşa ediliyor.

"Safranbolu evi" görünümünde yapılan yeni itfaiye binasında acil yönetim merkezi odası, toplantı salonu, garajlar, araç bakım garajı, su deposu, enerji merkezi odası, spor salonu, engelli tuvaleti yer alacak.

Yeni yapılar da tarihi dokuya uygun

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu'da yeni yapılan yapıların da tarihi dokuya uygun inşa edildiğini söyledi.

Ürkmezer, çalışmaların devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Safranbolu, tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle kendini en iyi koruyan kentler arasındaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Özellikle Tarihi Çarşı bölgesine yakın yerlerdeki yapıların tarihi dokuya uygun yapılması için özen gösteriyoruz. Tarihi Çarşı'nın silüetini bozacak her türlü çalışmadan uzak duruyoruz. Yeni itfaiye binamız da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin görmeye geldiği tarihi konaklarımızın görünümünde olacak. Bu da Safranbolu'nun farklılığını ortaya koyacak."

Konakların yangından korunması için her türlü çalışma yapılıyor

Tarihi Çarşı'daki tarihi konakların yangından korunması için her türlü çalışmayı yaptıklarını vurgulayan Ürkmezer, "İtfaiye Müdürlüğümüz yalnızca yangına müdahaleyle değil, özellikle okullarda gerçekleştirdiği eğitim ve seminerlerle de çocuklarımızı yangına ilk müdahale gibi konularda bilgilendiriyor. Yine müdürlüğümüzün projelendirdiği çalışma ile Tarihi Çarşı bölgemizde belirli yerlere konuşlandırılan yangın dolaplarıyla da olası bir yangında ilk müdahale kolaylaştırılmış" dedi.

İtfaiye binası kısa sürede tamamlanarak hizmet açılacak.

Kaynak: AA