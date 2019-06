Rafadan Tayfa tiyatro ekibi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Kuzey Amerika turnesine çıktı.

Ekip, ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde geçen ay kundaklanan Diyanet Camii'nin önünde gösteri yaptı. Gösteri, minik seyircilere aileleriyle eğlenceli dakikalar yaşattı.

Tiyatro ekibi, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının dil ve kültür gelişimine katkı sağlanması amacıyla başlatılan turnede, daha önce Avrupa, Balkanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan miniklerle buluştu. Kuzey Amerika turnesindeki ilk gösterisini ise, New Jersey Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

15 Haziran'da Kuzey Amerika turnesi tamamlanıyor

Rafadan Tayfa ekibi, bugün de New York Başkonsolosluğunun öncülüğünde "New York'ta bu yaz, her yer kırmızı beyaz" sloganıyla Brooklyn Belediyesi önünde düzenlenecek Amerika Türk Günü etkinliğinde sahne alacak.

ABD turnesine 10 Haziran Long Island, 11 Haziran Levittown ve 12 Haziran Rochester'da devam edecek olan Rafadan Tayfa tiyatro ekibi, 13 Haziran'da Kanada'ya geçecek ve 14 Haziran'da Toronto'da sahne alacak.

Rafadan Tayfa, 15 Haziran'da da Montreal şehrindeki son gösterisiyle Kuzey Amerika turnesini tamamlayacak.

