Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi, Şanlıurfa ve ören yerine ilgiyi artırdı. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla günlük yaklaşık 5 bin kişi tarihi ören yerini ziyaret etti.

Bayram tatilini fırsat bilen ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden kente gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buldu.

Yetkililer, yaşanan yoğunluk nedeniyle otoparkta yer kalmamasından dolayı, ziyaretçilerin araçlarını yaklaşık 2 kilometre mesafede park etmelerine olanak sağladı.

Yerli ve yabancı turistler buradan ring araçlarla ücretsiz olarak taşındı.

"Böyle değerlerimize sahip çıkmamız lazım"

Ailesiyle İstanbul'dan gelen Timuçin Balkan, Göbeklitepe'yi daha önce gazetelerde okuyup televizyondan izlediğini anlattı.

"Göbeklitepe gerçekten tarihi olarak çok önemli bir yer. Sadece televizyonda izlemek veya okumanın yeterli olmadığını düşündüm, ziyaret etmeye karar verdim. Gelip kendi gözlerimle gördüm. Göbeklitepe çok önemli bir yer."

Eski milli futbolcu ve antrenör Bahattin Güneş ise, daha önceleri futbolcu olarak Şanlıurfa'ya geldiğini ancak ilk defa böyle tarihi mekanları gezme şansı bulduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Peygamberler Şehri olarak bilinen ve bu kadar tarihi zenginliği olan Şanlıurfa'nın daha çok değerinin bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü böyle değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın 2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesi buraların tanıtımı için çok faydalı oldu. Göbeklitepe gibi önemli yerlerimizi gençlerimize ve tüm insanlığa tanıtmamız lazım."

Kaynak: AA