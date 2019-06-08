Bu yıl tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşması beklenilen Kapadokya'da, bayram tatili dolayısıyla yoğunluk arttı.

Ziyaretçilere masalsı bir manzara sunan bölgede Göreme beldesi başta olmak üzere, peribacalarının yoğunlukla bulunduğu alanlarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Günübirlik ve konaklamalı olarak Kapadokya'yı ziyaret eden tatilciler, ATV motor ve atlı turlarla peribacaları arasında gezinti yaptı, sıcak hava balon turuna katılanlar bölgeyi kuş bakışı izleme imkanı buldu.

Göreme'de bir otelin yetkilisi Sami Daşdeler, bayram tatili nedeniyle yer bulmakta zorlanan tatilcileri çevre belde ve ilçelere yönlendirdiklerini belirtti.

Haziran ve Temmuz'da da yoğunluğun sürmesini beklediklerini vurgulayan Daşdeler, "2019 yılı geçmiş yıllara baktığımızda çok daha iyi olacak" dedi.

Kaynak: AA