Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan gazeteci İsmail Kahraman, mesleği gereği yıllarca dünyanın dört bir yanını dolaştı.

Gittiği yerlerden topladığı kitap ve belgeleri şimdi okuyucularla buluşturuyor.

40 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan Kahraman, ofisinin bir bölümünü kütüphaneye çevirdi. 10 bin eser içerisinde bilgi doküman, kitap, fotoğraf, tarihi belgeler bulunan özel kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da onaylandı.

Raflarda hemen hemen her şehre ait kaynaklara ulaşmak mümkün. Kahraman, 40 yıl boyunca biriktirdiği arşivinden araştırma yapmak isteyenlerin yararlanabileceğini söylüyor.

Haber, kamera: Ümit Ülker