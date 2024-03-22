Parçalı Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 22.03.2024 20:43

Oyuncu Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle vefat eden ünlü oyuncu Bahar Öztan, Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncunun ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde meslektaşlarından Perihan Savaş, Serdar Gökhan, Nuri Alço, Bora Gencer, Safiye Soyman, Gökhan Güney, Yavuz Karakaş, Tuğba Özay ve Vural Çelik gibi ünlü isimler de yer aldı.

Öztan'ın naaşı, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"Çok mücadele etti ama bu sefer olmadı"

Perihan Savaş, "Çok mücadele etti ama bu sefer olmadı. Acıları dindi. Ben iki tane film çektim onunla. Dünya tatlısı insandı. Gamzelimizdi bizim. Çok üzgünüm" dedi.

Safiye Soyman ise Öztan'ın çok samimi arkadaşları arasında yer aldığını belirterek, "Çok zor dönemler geçti. Hiç ölmeyecek gibi, morali son derece yüksek, hepimize moral veren Baharımdı yani. Sekiz ay önce Bodrum'da oğlumu ziyarete geldi bana. Onun için unutmayacağım onu. Çok dosttu, herkes onu çok seviyordu çok. Kimsenin kalbini kırmayan, kuşun kanadını incitmeyen sevilen bir insandı. Ruhu şad olsun." şeklinde konuştu.

Bahar Öztan ile sıkça görüştüğünü dile getiren Nuri Alço da duygularını şöyle dile getirdi:

"Bahar gerçekten çok güzel. Kalbi güzel olan çok güzel bir insan. Allah rahmet eylesin öncelikle. Bu hastalığa yakalandığından beri hep yanında olduk. Yazın da Bodrum'da beraberdik. En son biraz fenalaştı. Geleli beş ay oldu hastaneye. Beş aydan beri devamlı yatıyordu. Oğlu hep başındaydı, Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Başından ayrılmadı. Tahlilleri, ilaçları, ameliyatları. Gece gündüz onunla yattı onunla kalktı. Tabi bu hastalık öyle bir hastalık ki lanet olsun. Kimsenin Allah başına vermesin. Kurtuluşu yok. Allah onu böyle mübarek günde, cuma günü ve tam ismine yakışır bir şekilde yanına aldı. Allah nurlar içerisinde yatırsın."

Bahar Öztan kimdir?

Oyuncu Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya geldi. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı.

"Gamzeli güzel" olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi.

Öztan, "Ortadirek Şaban", "Doktor Civanım", "Yıldızlar da Kayar" ve "Aşk Kapıyı Çalınca"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.

Sıradaki Haber
TRT Avaz’ın 15. Yılı ve Nevruz Özel Konseri düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
Antalya'da 8 milyon 970 bin boş makaron ele geçirildi
21:52
Adana'da yaklaşık 10 ayda 19 bin 746 şüphelinin yakalandı
21:48
Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
21:48
Blinken: Refah saldırısı İsrail'i dünyada daha da yalnızlaştırma riski taşıyor
21:45
Tır, kırmızı ışıkta bekleyen minibüsü biçti: 5 yaralı
21:41
Amasya’da devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Faruk Camii enkazında kıldı
Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Faruk Camii enkazında kıldı
FOTO FOKUS
Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ