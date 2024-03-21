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Kültür-Sanat
AA-DHA 21.03.2024 23:53

Türk sinemasının usta oyuncularından Bahar Öztan hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü kolon kanseriyle nedeniyle 61 yaşında vefat etti.

Türk sinemasının usta oyuncularından Bahar Öztan hayatını kaybetti

"Yeşilçam'ın gamzeli güzeli" olarak tanınan ve bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Bahar Öztan, 61 yaşında vefat etti.

Öztan'ın vefatını, oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Usta oyuncu, yarın ikindi vakti Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Bahar Öztan kimdir?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya geldi. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı.

"Gamzeli güzel" olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi.

Öztan, "Ortadirek Şaban", "Doktor Civanım", "Yıldızlar da Kayar" ve "Aşk Kapıyı Çalınca"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.

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