Hafif Kar Yağışlı 1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 21.03.2024 10:17

Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon projesine ödül

Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon projesi, İtalya'daki, Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödülleri'nde, "Kısa Liste Ödülü"ne layık görüldü.

Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon projesine ödül
[Fotograf: AA]

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından (ÇATAB) yapılan açıklamada, 25 yıl süren araştırma, belgeleme, projelendirme ve uygulama çalışmalarının son 8 senesinde proje yürütücülüğünü üstlenen Tarihi Alan Başkanlığının ilk master projesi olarak Cumhuriyet'in 100. yılında restorasyonu tamamlanıp ziyarete açılan Seddülbahir Kalesi'ne İtalya'dan önemli bir ödül geldiği belirtildi.

Açıklamada, Ferraro Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından 2010 yılından itibaren mimarlık alanında bilim camiası tarafından belirlenen koruma ilkelerini bilinçli olarak yorumlayan ve uygulayan, çağdaş ifade biçimlerinden yararlanan önemli projelerin değerlendirildiği Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödülleri'nde farklı ülkelerden 176 başvuru arasından Seddülbahir Kalesi Projesi'nin Kısa Liste Ödülü'ne layık görüldüğü ifade edildi.

İtalya'daki ödül törenine Proje Bilimsel Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Lucienne Şenocak ve Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Tanyeli ile ÇATAB Restorasyon ve Yapım Uygulamaları Koordinatörü Mustafa Kafkas Dereli'nin katıldığı ifade edilen açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesinden öğretim görevlilerinin yanı sıra farklı disiplinlerden yüzlerce bilim insanı ve uzmanın katkılarıyla sonlandırılan proje ile Seddülbahir Kalesi'nin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Türkiye'nin taşınmaz kültür varlığı envanterine yeniden dahil edildiği hatırlatıldı.

ETİKETLER
Çanakkale Çanakkale Zaferi
Sıradaki Haber
Aşık Veysel'in vefatının üzerinden 51 yıl geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
Antalya'da iki tur teknesi yandı
10:35
Güney Kore, protestocu stajyer doktorların lisanslarını askıya alacak
10:40
AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
10:30
Ankara'da depo yangını
10:33
Yaklaşık 400 milyon liralık doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
10:09
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Filistinli al-Durra ailesi, oruçlarını yıkılan evin enkazında açıyor
Filistinli al-Durra ailesi, oruçlarını yıkılan evin enkazında açıyor
FOTO FOKUS
65 yıllık bakkal zincir marketlere inat mahalle kültürünü yaşatıyor
65 yıllık bakkal zincir marketlere inat mahalle kültürünü yaşatıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ