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Kültür-Sanat
AA 20.03.2024 21:28

Bakan Uraloğlu: Topraklarımızın tarihine de geçmişine de sahip çıkıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Artık ülkemizde biz sadece insanları ulaştırmıyoruz, sadece seyahat ettirmiyoruz, gerçekten her dönemde olan, ülkemizin, vatanımızın, topraklarımızın tarihine de geçmişine de sahip çıkıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu: Topraklarımızın tarihine de geçmişine de sahip çıkıyoruz
[Fotograf: AA]

Bakan Uraloğlu, Bursa'nın İznik ilçesinde restorasyonu tamamlanan Roma Tiyatrosu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, arazileri ve tarihi bakımından çok değerli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, İpek Yolu'ndan modernlerine kadar, doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde olsun, ulaşım koridorlarının geçtiği bir toprak parçasında yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, İznik Roma Tiyatrosu'nda yapılan çalışmaları görünce mutlu olduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İnşaat mühendisi olduğunu, bu tür yapıları da gezdiğini dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Mesela buradaki iç içe giren kemerlerin nasıl kesiştiğini ve düz bir arazide nasıl tonozlarla bir yapının yükseltildiğini gerçekten çok hoşuma giderek gördüm ve çok da mutlu oldum. Bu eserin ortaya çıkarılması bir gayretin, bir ilginin sonucudur. Artık ülkemizde biz sadece insanları ulaştırmıyoruz, sadece seyahat ettirmiyoruz, gerçekten her dönemde olan, ülkemizin, vatanımızın, topraklarımızın tarihine de geçmişine de sahip çıkıyoruz. Özellikle 2017 yılından bu tarafa Alinur Aktaş başkanımız sağ olsun, sadece insana dokunmamış, sadece onları ulaştırmamış, tarihe de dokunmuş, bu eserin gün yüzüne çıkmasına ciddi katkı sağlamış. Ben o anlamda da kendisine teşekkür ediyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bakan Uraloğlu, her dönemin eserlerini korumanın önemli olduğunu belirtti.

Bu tür yapıların, insanlığın, insanlık tarihinin eseri olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Korumak da bize yakışır. Çok şükür biz de o şiarla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız sağ olsun, bu tür çalışmalara da çok önem veriyor." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın da katıldığı programda, Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, restore edilen tiyatro alanını gezdi.

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